شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة عشوائية وغير مسؤولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة – رويترز

ندد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، بالضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ووصفها بأنها «عشوائية وغير مسؤولة»، قائلاً إن إسرائيل تسببت في تصعيد سابق للعنف بسبب أفعالها في القدس.

بدأ العنف بمواجهات بين محتجين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وقال أبو الغيط في بيان إن «الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير».

وأضاف أن الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة «استعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال».

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالعمل فوراً على وقف العنف، قائلاً إن «الاستفزازات الإسرائيلية لا زالت تتواصل في القدس، في تحد لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم... وهم على أعتاب عيد الفطر المبارك».

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية اجتماعاً عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في القدس.

وتصاعدت الاشتباكات العنيفة بشدة الاثنين. وقال مسؤولو الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم أطفال قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.