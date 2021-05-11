شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال 39 فناناً في معرض أردني «ثلاثي الأبعاد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

يتواصل في الأردن معرض «39 في 1» بتقنية ثلاثية الأبعاد تتيح زيارة قاعاته والاطّلاع على اللوحات والمكونات الفنية المختلفة «أون لاين» فضلاً عن فتح مساحة للحوار عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ويشارك في المعرض 39 فناناً عربياً في أول تجربة أردنية تعتمد على هذه التقنية في نقل محتويات القاعات المتنوعة إلى الجمهور عن بُعد دون الحاجة للحضور للمباشر.

وتتيح الجولة الإلكترونية في «جاليري القاهرة عمّان» ومقره في العاصمة الأردنية اصطحاب كاميرا تتحرك عبر الشاشة بين الأرجاء المتباينة وترصد تفاصيل المكان ومحتوياته.

ويؤكد محمد الجالوس مدير المعرض أن تنظيم المعرض «أون لاين» جاء للتماشي مع إجراءات وقائية تقضي منع التجمعات في الأماكن العامة بما فيها قاعات فنية في ظل جائحة «كورونا». ويشير إلى جدوى الاستعانة بالحل التكنولوجي لتمكين الجمهور من زيارة المعرض والتدقيق في اللوحات وتقديم الآراء.

وتتنوع مواد و«تكنيك» ومواضيع اللوحات والمكونات الفنية في المعرض بين جوانب اجتماعية وإنسانية ونفسية وملامسة قضايا واقعية وذلك بمشاركة أسماء من أجيال مختلفة بينها المصري جورج البهجوري، والفلسطيني سليمان منصور، والعراقي سالم مذكور، والسعودي زمام جاسم، والكويتي سامي محمد، والمغربي أحمد جاريد، والأردني محمود طه وغيرهم.