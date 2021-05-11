شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم متحف شرم الشيخ بمصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

تواصل وزارة السياحة والآثار المصرية، أعمال تعقيم وتطهير، المقاصد السياحة والمتاحف والمواقع الأثرية، في إطار الضوابط والسلامة الصحية المقررة، لتوفير أقصى طرق الحماية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والأثري والسائحين، من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وخاصة خلال عطلة عيد الفطر.

وعقمت الوزارة، متحف شرم الشيخ، استعداداً لاستقبال الزائرين. وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار: إن أعمال التعقيم تمت وفقاً للمعاير الدولية وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشملت عملية التعقيم، قاعات العرض وجميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب، وأماكن جلوس الزائرين.