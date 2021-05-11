شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» توزّع وجبات إفطار «جمايلكم في رقابنا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإمارتي، مبادرة «جمايلكم في رقابنا»، في إطار حملتها الرمضانية داخل الدولة، وتضمنت المبادرة توزيع وجبات كسر الصيام على الكوادر الطبية.

واستهدفت المبادرة العاملين في خط الدفاع الأول، والكادر الطبي الذي كان له دور كبير في مواجهة فيروس «كورونا»، حيث وزّعت الوجبات بالشراكة مع مستشفى «برجيل»، في مدينة محمد بن زايد.

وقال خلفان الرميثي، مدير مركز الهيئة في بني ياس: جاءت المبادرة لرد الجميل لكوادر بذلت قصاراها، وكانت في الصفوف الأمامية، منذ بداية التصدي للفيروس، لذا استهدفنا تأكيد تقدير المجتمع لجهود هذه الكوادر، وتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد مبدأ التكافل الاجتماعي.

ومن جانب آخر وزعت السفارة الأمريكية، بالتعاون مع مركز الهيئة في أبوظبي 100 وجبة إفطار على عدد من العاملين في خط الدفاع الأول.