شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألفاً يتلقون علوم القرآن عبر منصة الشؤون الإسلامية والأوقاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حرصها على استمرار عمل مراكز تحفيظ القرآن الكريم، عن بُعد، وفي ظل الحالة الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كورونا». مشيرة إلى أن إتاحة البرامج التعليمية الخاصة بها، مكنت الكثير من الدارسين والدارسات من مواصلة تعلمهم، وحفظهم للقرآن الكريم دون توقف، عبر منصتها الذكية لتعليم القرآن، عن بُعد وأنشأتها قبل الأزمة.

وأتاحت المنصة تلقي علوم القرآن، لعدد كبير من غير المسجلين في برامج حفظ القرآن الكريم، في المراكز وحلقات المساجد، وقد بلغ عدد المنتسبين أكثر من 50 ألفاً.

وقالت الهيئة: بتوجيهات القيادة الرشيدة، حرصت على سلامة الدارسين والعاملين في المراكز، وطبّقت الإجراءات الاحترازية، بالعمل عن بُعد وفق عدد من الخطوات: استثمار المنصة الذكية لتعليم القرآن، التي زادت طاقتها الاستيعابية، لاستقبال الدارسين في المراكز وحلقات المساجد التابعة لها، فضلاً عن الأعداد المتوقعة من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، واستثمار البرامج والتطبيقات الذكية لعقد الورش والدورات التدريبية والاجتماعات، لضمان استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية. كما نفذت الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لتسجيل الدارسين في المراكز ضمن برنامج "المنهل"، ومنصة التعلم الذكي، الذي ضَمَن توفير طاقة استيعابية أكبر للمنتسبين إلى المراكز، فضلاً عن الاستعدادات المتتالية لتجهيز المراكز، لاستقبال الدارسين بتعقيمها وتهيئتها في حال القرار بالعودة إلى التدريس الواقعي.