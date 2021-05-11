شكرا لقرائتكم خبر عن إنييستا يمدد عقده مع فيسل كوبي لعامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قال أندريس إنييستا لاعب وسط برشلونة السابق الثلاثاء، إنه مدد تعاقده مع ناديه الحالي فيسل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم لمدة عامين، مؤكداً رغبته بالاستمرار في العمل لرفع مستوى فريقه ليصبح الأفضل في آسيا.

واحتفل إنييستا الفائز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا بعيد ميلاده 37 الثلاثاء، وكان إنييستا انضم إلى كوبي بناء على عقد لمدة ثلاثة أعوام في 2018 بعد مغادرته برشلونة الذي فاز معه بتسعة ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

ومنذ انضمام إنييستا إلى فيسل كوبي، توج الفريق بأول لقب في مسيرته، وكان في كأس الإمبراطور العام الماضي، كما تأهل في 2020 لدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه الممتد على مدار 55 عاماً.

وقال إنييستا في مؤتمر صحفي لدى الإعلان عن تمديد التعاقد بين الطرفين: "سأستمر وبكل حماس وقوة في هذا التحدي مثلما كان الأمر قبل ثلاث سنوات".

وعبر إنييستا عن سعادته بالاستمرار ضمن مشروع الفريق خلال العامين المقبلين، مؤكداً تطلعه لوصول فريقه لقمة الكرة في آسيا مستقبلاً.

وقال هيروشي ميكيتاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة راكوتين مالكة فيسل كوبي: "أعتقد جازماً أن فلسفته وأسلوبه لن يكونا فقط مصدر إلهام للرياضيين الشبان، بل لليابان كلها".