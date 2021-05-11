«الأعلى لشؤون الأسرة» يقدم إرشادات صحية وغذائية خلال العيد

أصدرت «إدارة التثقيف الصحي»، في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مع قرب حلول عيد الفطر، سلسلة من المنشورات التوعوية التي تتضمن معلومات صحية وإرشادات ونصائح غذائية خلال أيام العيد، في إطار حرصها على تعزيز الوعي الصحي، ونشر الممارسات الصحية والغذائية، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها، للوقاية من خطر الإصابة بفيروس «كورونا»، عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وتضمنت المنشورات فوائد صحية عن بعض اضطرابات المعدة الناتجة عن السلوكات الغذائية غير الصحية، وأهم الممارسات التي تسهم في الوقاية منها، فضلاً عن عدد من الإرشادات المرتبطة بطرق الحفاظ على سلامة الأغذية من الفساد الميكروبي، والتعرض للتسمم الغذائي، إلى جانب الإضاءة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الواجب اتباعها، خلال أيام العيد، ومن أبرزها تجنب الزيارات والاكتفاء بالتهنئة عبر الهاتف، أو برامج الاتصال المرئي، والابتعاد عن التجمعات حفاظاً على صحة المسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، والالتزام بمسافة الأمان في التجمعات وعدم المصافحة، وتجنب توزيع العيديات النقدية، واتباع الطرق الإلكترونية الأكثر أماناً،، وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل والحرص على غسل اليدين وتعقيم الأسطح باستمرار.

وقالت إيمان سيف، مديرة إدارة التثقيف الصحي: إن تقديم النصائح والإرشادات، يأتي في إطار الحرص على رفع مستوى الوعي الصحي. لافتة إلى ضرورة اتباع النصائح التي تعزز الصحة بعد شهر رمضان، لا سيما خلال العيد الذي يعد فرحة، ويجب خلاله المحافظة على الصحة، بتغيير وجبات رمضان إلى وجبات العيد، وما بعد العيد تدريجياً، فيما ينبغي عدم الإسراف في تناول الحلويات، أو كميات كبيرة من الطعام، مع تقسيم الوجبات إلى أكثر من 3 صغيرة، للوقاية من الاضطرابات المعوية.

وشملت المنشورات، كذلك، بعض المعلومات الصحية عن الأعراض المرضية التي تصيب المعدة بسبب السلوكات الغذائية الخطأ، ومن أبرزها التخمة، والحموضة، وانتفاخ في المعدة وألم، وعسر في الهضم، واضطراب في مستويات السكر في الدم، والتسمم الغذائي، ولتجنّب هذه الأعراض، بدء اليوم بالتدرج في كميات الطعام، لتهيئة المعدة للعودة إلى توقيت النظام الغذائي التقليدي، وتجنب بدء اليوم في نهار العيد بالتدخين أو شرب القهوة، والحرص على ترك فاصل من 3-4 ساعات بين الوجبات خلال اليوم والتقليل من تناول الأطعمة الدسمة، وشرب كميات مناسبة من الماء ما يعادل 8 أكواب،وتجنب الإكثار من المشروبات السكرية والمنبّهات، وتناول الخضار والفواكه والتقليل من الحلويات، وتخصيص وقت للحركة والنشاط البدني، لمدة 30 دقيقة. (وام)