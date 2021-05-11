شكرا لقرائتكم خبر عن جولدن ستيت يهزم جاز ويحجز مكاناً بجولة الصعود للأدوار الإقصائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوتا - رويترز

أحرز ستيفن كري 36 نقطة، من بينها ثلاثية حاسمة قبل 14.5 ثانية على النهاية، ليفوز جولدن ستيت وريورز 119-116 على يوتا جاز متصدر القسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق وريورز (36-33) انتصاره بعد فترة وجيزة من ضمانه التأهل إلى جولة الصعود للأدوار الإقصائية.

ويخوض صاحبا المركزين السابع والثامن في كل قسم مواجهة فاصلة لتحديد الفريق الذي يحتل المركز السابع، ويلعب الفريقان التاسع والعاشر مباراة واحدة ويلتقي الفائز منهما مع الخاسر من مباراة السابع والثامن، ويحصل المنتصر على المركز الثامن.

وأضاف جوردان بول 20 نقطة، وكنت بيزمور 19 نقطة لصالح وريورز الذي تقدم بفارق وصل إلى 18 نقطة في الربع الأخير، قبل أن يقلص جاز النتيجة، وسجل كري 30 نقطة على الأقل في 37 مباراة هذا الموسم.

وأحرز جوردان كلاركسون 41 نقطة مع جاز، من بينها 24 في الربع الأخير، وأضاف بويان بوجدانوفيتش 27 نقطة، لكن الهزيمة وضعت حداً لانتصارات جاز (50-19) في المباريات الخمس الماضية.

ولعب يوتا بدون أبرز لاعبيه دونوفان ميتشل للمباراة 13 على التوالي بسبب الإصابة، كما غاب صانع اللعب مايك كونلي للمباراة الثامنة على التوالي بسبب الإصابة أيضاً، وخسر جاز للمرة الثانية فقط في اللقاءات الثمانية التي غاب عنها كونلي.