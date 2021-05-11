بعد تعثر المفاوضات مع أثيوبيا .. السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن «سد النهضة»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن قلق المصريين بشأن سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل "مقدر ومشروع"، مجددا تأكيداته علي أن بلاده لن تفرط في حقوقها المائية.

وخاطب السيسي المصريين قائلا: "أقدر قلقكم حيال أزمة سد النهضة وأشارككم هذا القلق واعتبره ظاهرة صحية وتنطلق من خوف المصريين وحبهم لبلدهم".

وأضاف "لكني أدعوا المصريين إلى التحلي بالصبر"، مشيرا إلى أن المسار التفاضي يحتاج صبر.

وأشار الرئيس المصري خلال حضوره احتفالا بإفتتاح عدد من المشروعات بقناة السويس ومدن القناة، إلى أن هناك ضغوط تمارسها لدفع الجهود للتوصل لحل الأزمة عبر التفاوض.

ونوه إلى أن القاهرة شهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا، حيث زار القاهرة المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي رئيس دولة الكونغو، ودارت المباحثات كافة بهدف التوصل إلى حل للأزمة عبر السبيل التفاوضي.

وكرر السيسي تأكيداته على أن بلاده لن تفرط في حقوقها المائية، وقال:"حقوقنا لن يتم المساس بها".

وتأتي تصريحات السيسي في وقت تعثرت المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري بعد ساعات من إعراب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، عن أمله في استئناف مفاوضات سد النهضة.