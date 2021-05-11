ملكة بريطانيا تعلن أنه سيتم تقديم تشريع لمواجهة الأعمال العدائية من دول أجنبية

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

أعلنت ملكة بريطانيا أليزابيث الثانية اليوم الثلاثاء تقديم تشريع إلى البرلمان؛ يتعلق بمواجهة أي أعمال عدائية من دول أجنبية.



وتلقي الملكة اليوم أمام البرلمان البريطاني، الذي يعقد أول دورة منذ إجراء انتخابات الأخيرة في انجلترا واسكتلندا وويلز، خطابا وفق التقاليد الدستورية للملكة المتحدة.

وافتتاح البرلمان اليوم أول حدث كبير تحضره الملكة منذ وفاة زوجها الأمير فيليب الشهر الماضي.

وتريد حكومة بوريس جونسون طرح قرض ميسر جديد لمن يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر لمساعدتهم في حال قاموا بتغيير وظائفهم أو لم يرغبوا في الذهاب للجامعة.

وتشمل مشاريع القوانين الأخرى مشروع قانون بشأن البيئة، سوف يحدد أهداف بيئية ملزمة قانونيا، بالإضافة لإعادة طرح مشروع قانون بشأن الشرطة والجريمة والمحاكم، الذي يعطي الشرطة المزيد من الصلاحيات لمواجهة المتظاهرين.