وفاة المستشار المالي السابق للجنة الاولمبية

اعلنت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، اليوم الثلاثاء، وفاة المستشار المالي السابق داود سلمان الراشدي.

وذكرت اللجنة في بيان مقتضب ورد إلى الخليج 365، ان "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تنعى رحيل المستشار المالي والاداري السابق فيها داود سلمان الراشدي، سائلين الله جلّ وعلا ان يتغمد الراحل برحمته وغفرانه، وينزله جنانه الباقيات، وان يلهم أهله ومحبيه نعمة الصبر وجميل السلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".



يذكر ان سلمان رحل عن عمر ناهز الثمانين عاماً.

