الامانة العامة تنفي تحديد عطلة بمناسبة عيد الفطر وتؤكد سريان الحظر الشامل

يذكر ان بعض وسائل الاعلام المحلية تناقلت خبرا مفاده ان الامانة العامة لمجلس الوزراء عممت قرارا بمنح عطلة رسمية بدء من يوم الخميس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

بغداد - ياسين صفوان - نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الانباء المتداولة عن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية