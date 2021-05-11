رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوعز بالمزيد من العمليات والقوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بمواصلة استهداف مواقع في غزة مع تعزيز قوات الجيش بمحيط القطاع بقوات إضافية.

وقال كوخافي: "سيواصل الجيش العمل بقوة وتصميم لإعادة الأمن لسكان الجنوب وأنه يجب على جميع مقرات القيادة الاستعداد لتوسيع المعركة دون قيود زمنية".



وكان كوخافي ترأس اليوم جلسة لتقييم الأوضاع في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "كوخافي أوعز في ختام الجلسة بمواصلة استهداف مواقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية تابعة لحماس والجهاد الإسلامي مثلما جرى الليلة الماضية بالإضافة إلى توسيع الغارات لتطال أهداف أخرى".

وأضاف: "كما أوضح رئيس الأركان أنه يجب مواصلة استهداف نشطاء حماس والجهاد مهما كانوا مثلما يجري منذ بداية العملية".

وتابع: "بالإضافة الى ذلك أمر رئيس الأركان تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات، إضافة إلى مواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات والجو".