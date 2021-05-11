الرئيس المصري: لن نفرط في حقوق بلادنا المائية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء التاكيد على عدم التفريط في حقوق بلاده المائية موضحا ان قلق المصريين بشأن أزمة (سد النهضة) الاثيوبي "أمر مشروع ومقدر".

وقال الرئيس السيسي في اثناء افتتاح مشروعات لهيئة قناة السويس حسبما نقله التلفزيون المصري ان أزمة (سد النهضة) " تدعو للقلق لكن المفاوضات تحتاج الى صبر وعلى الشعب المصري أن يثق في قيادته السياسية" داعيا الى عدم استعجال النتائج.

وأشار في هذا السياق الى تحركات دبلوماسية شهدتها الأيام الماضية بشأن السد معربا عن أمله في التوصل لحل لهذه المشكلة.

على صعيد متصل أكد الرئيس السيسي أن هيئة قناة السويس تتطور بما يتلاءم ويتوافق مع تطور حركة التجارة في العالم لافتا الى تطوير المنطقة الجنوبية من المجرى الملاحي لقناة السويس في 24 شهرا بامكانيات وموارد الهيئة.