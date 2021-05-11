شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش أزمة المغالاة فى تسعير أراضى الأوقاف لصالح الأبنية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، أزمة تسعير أراضى هيئة الأوقاف المصرية التى تلجأ إليها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء المدارس، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع عاجل بين رئيس هيئتى الأوقاف والأبنية التعليمية للنقاش والتوصل إلى حل جذرى فى هذا الشأن.

ومن ناحيته، قال اللواء يسرى عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن هناك أزمة قائمة مع هيئة الأوقاف بشأن تسعير الأراضى، قائلا: "عايزين يحاسبونا على سعر الأراضى داخل الأحوزة العمرانية زى خارج الأحوزة العمرانية، و‏توصل 10 أضعاف السعر الحقيقى للأرض"، لافتاً إلى أن هناك مناطق بها كثافة سكانية مرتفعة، مطالبا بخصم فعلى نظرا لأنها مشاريع للنفع العام.

فيما أكد ممثل الأوقاف أن جميع أراضى هيئة الأوقاف يتم تسعيرها من خلال الخدمات الحكومية والشهر العقارى وهيئة المساحة.