صحة كفر الشيخ: متابعة 5891 مريضًا بكورونا في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه تجري متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، في جميع مراكز المحافظة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات العزل المنزلي التي جرت متابعتها منذ بداية المبادرة وحتى اليوم بالنسبة لحالات المرحلة الأولى بلغت 1898 حالة، وعدد حالات الموجة الثانية حتى اليوم بلغت 4022 حالة بإجمالي حالات متابعة عزل منزلي بلغت 5891 حالة.