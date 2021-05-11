تبدأ 5 يونيو.. محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، و مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحان شهادة إتمام الصف الثالث الإعدادي "عام ولغات"، للفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي 2020/2021.

وبحسب الجدول، تبدء امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيو 2021.

ويؤدى طلاب الشهادة الاعدادية بالجيزة، يوم السبت 5 يونيو، مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 6 يونيو مادة اللغة الاجنبية، ويوم الاثنين 7 يونيو مادة العلوم.

كما يؤدي الطلاب، يوم الثلاثاء 8 يونيو مادة الجبر والاحصاء، يوم الأربعاء 9 يونيو مادة الهندسة، وتختم الامتحانات يوم الخميس 10 يونيو بمادة الدارسات الاجتماعية.

وشدد وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة على اتباع كافة لإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، وتطبيق التباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الاعدادية، تمثل 100% من المجموع الكلي للدرجات.