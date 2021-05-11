مصرع طفل وإصابة شقيقه في انقلاب سيارة بترعة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي طفل مصرعه، وأصيب شقيقه، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة قرية فزارة بالقوصية في أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بالترعة بمركز القوصية.

بالانتقال والمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ربع نقل رقم "1342 ن م ل" بالترعة وأسفر الحادث عن مصرع "عبدالرحمن.م.ن" 6 أعوام، وإصابة شقيقه "وليد.م.ن" 33 عامًا.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى القوصية المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.