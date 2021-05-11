وزير الخارجية الإسرائيلي يقطع زيارته إلى سيئول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مايو - 2021 1:36 مساءً

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي قطع زيارته إلى سيئول، عقب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان أشكنازي وصل مع وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيريتس إلى كوريا أمس الاثنين في زيارة تستغرق أربعة أيام لإجراء محادثات وحضور مراسم توقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.

وقبيل مغادرته، اتصل أشكنازي بوزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ أوي-يونغ وشرح الأوضاع المتوترة، حيث كان من المخطط أن يعقد الوزيران لقاء غداء يوم غد الأربعاء.

وقال تشوي يونغ-سام المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في إحاطة صحفية إن “الوزير جونغ قال إنه متفهم جدية الوضع في المنطقة، وأعرب عن أمله في معالجة المواجهات مع الفلسطينيين سلميا”.

ووفق وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فإن وزير الاقتصاد بيريتس سيبقى في سيئول لمتابعة جدوله، بما يشمل حفل توقيع اتفاقية التجارة الحرة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.