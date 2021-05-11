شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 جراء هجوم مسلح على مدرسة روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء نقلا عن خدمات الطوارئ إن 11 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب الكثيرون بعد أن فتح مسلحون النار بمدرسة في مدينة قازان الروسية.

وأظهر فيديو صوره أحد المارة ونشرته الوكالة طفلين يقفزان من الطابق الثالث في مبنى المدرسة رقم 175 المؤلف من أربعة طوابق.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن مسلحا يبلغ من العمر 19 عاما اعتُقل وتردد دوي انفجار بالمدرسة. وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي شرطيا يثبت شابا على الأرض خارج مبنى المدرسة.

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عربات الطوارئ مصطفة خارج المدرسة وأشخاص يركضون صوب المبنى. ولم يتضح ما إذا كان هناك أي مسلحين آخرين طلقاء كما لم يتضح حتى الآن الدافع وراء الهجوم.