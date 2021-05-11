كينيا تعلق الرحلات الجوية مع مقديشو.. تعكر أجواء بناء الثقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت كينيا الرحلات الجوية من وإلى مقديشو، بعد أيام من عودة العلاقات بين البلدين، ودخول مرحلة بناء الثقة.

وفي بيان رسمي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أعلنت سلطات الطيران في كينيا تعليق جميع الرحلات الجوية مع الصومال بدءا من اليوم الثلاثاء، باستثناء الرحلات الطبية ورحلات الأمم المتحدة الإنسانية.



ولم توضح كينيا أسباب اتخاذ هذا القرار؛ الذي يأتي مع بدء الحديث عن بناء الثقة، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد انقطاعها منذ 5 أشهر، إثر اتهام مقديشو لنيروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية.

لكنه يأتي بعد يومين من رفض الصومال، رفع الحظر المفروض على رحلات القات من كينيا، إلى الصومال؛ بسبب فيروس كورونا في مارس/ آذار الماضي.

ويرى مراقبون أن إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية وتسيير الإجراءات بشكل سلس لعودة الهدوء، ليس قريب المنال، في جو التصعيد المتبادل والخطوات التي تفسر عدم إنهاء القطيعة فعليا.

والخميس الماضي، أعلن الصومال، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كينيا بعد قطيعة استمرت نحو خمسة أشهر.

وردّ نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كينيا إلى الحفاظ على مصالح البلدين ومبدأ حسن الجوار.

وذكر الوزير الصومالي أن الحكومة الكينية رحبت بالخطوة لحماية مصالح الشعبين، أيضا.

وتابع: "اتفقت الحكومتان على حماية علاقات الصداقة بين البلدين على أساس الأعراف الدبلوماسية الدولية، وحماية الاستقلال السياسي والسيادة وعدم تدخل طرف في شأن طرف آخر".

وكان الصومال قطع علاقاته مع كينيا في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب اتهامات لنيروبي بالتدخل في الشأن الداخلي للصومال، وهو ما تنفيه كينيا من جانبها.