مهمته العبوات الناسفة.. صيد داعشي في شباك الأمن العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، من القبض على إرهابي داعشي، اعتاد تنفيذ الجرائم وزرع العبوات الناسفة في محافظة الديوانية.

وفي بيان لها، ذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن "الإرهابي وقع في قبضة الأمن إثر عملية لمفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".



وقالت إن "عملية استخبارية نوعية ومتابعات دقيقة قادت لإلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق أحكام الإرهاب في محافظة الديوانية".

الصيد الإرهابي؛ اعترف عند التحقيق معه بقيامه بزرع العبوات الناسفة في الديوانية، والمشاركة في تنفيذ العديد من الجرائم الإرهابية في المحافظة.

وأشارت الخلية الأمنية في بيانها إلى أن أقوال المقبوض عليه دَونت ابتدائياً وقضائياً، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه، بعد اعترافه بجرائم داعش.

وكثفت أجهزة الأمن العراقي في الآونة الأخيرة من حملة الاعتقالات التي تطول عناصر داعش المنتشرين ضمن خلايا نائمة في المحافظات العراقية، لتنفيذ هجمات ضد المدنيين وقوات الأمن.

وتتصاعد حدة الهجمات الإرهابية التي يشنها عناصر تنظيم داعش منذ أكثر من عام، بعد عودة نشاط الخلايا النائمة وتوافر ملاذات وقواعد لمسلحيه.

وعاد داعش إلى تهديد المدن ومهاجمة القوات الأمنية مجدداً، عقب خسارته المناطق التي سيطر عليها في شمال وغرب العراق خلال أحداث يونيو/حزيران 2014.