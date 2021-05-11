السيسي أزمة سد النهضة تدعو للقلق والمفاوضات تحتاج صبرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن أزمة سد النهضة "تدعو للقلق"، مؤكدا -في الآن نفسه-، أن المفاوضات تحتاج صبرا.

وقال السيسي في كلمة، إن "أزمة سد النهضة تدعو للقلق ولكن المفاوضات تحتاج إلى صبر".



وشدد على أن "الحفاظ على حقوق البلاد المائية أمر لا يمكن تجاوزه".



وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

ويرفض السودان الخطوة ويطالب بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وواشنطن والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهو ما تدعمه مصر.

في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط.