قرقاش: الإمارات تقف مع الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إن بلاده "تقف مع الحق الفلسطيني ومع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومع حل الدولتين ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد قرقاش في تغريدة له على تويتر أن هذا الموقفٌ "تاريخي مبدئي لا يتزحزح".

وردا على أصحاب الصيد في المياه العكرة، ووضع انتقاداتهم في سياقها، أضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات في ذات التغريدة: ".. كم هي محزنة الشتائم المقذعة ضمن حروب أهلية عربية إقليمية لا تنتهي، واستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لحسابات ضيقة لا تليق".

وحرصت قيادة الإمارات منذ التطورات الأخيرة في القدس على تأكيد دعم القضية الفلسطينية؛ والاستقرار في المنطقة.

مقاربة ثابتة وموقف مبدئي

وتعتمد الإمارات في هذا الصدد على مقاربة شاملة تقود لنزع فتيل التوترات وتسوية الأزمات، وفق قواعد القانون الدولي.

وأمس الإثنين أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسحلة في الإمارات عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأكد ولي عهد أبوظبي، خلال استقباله في قصر الشاطئ في أبوظبي الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



وشدد على أهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة، مطالبا بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

واستمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الدكتور بشر الخصاونة حول الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها مدينة القدس وتداعياتها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دور الأردن المحوري ومواقفه التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين والحفاظ على هويتها.

إدانة مبكرة

وفور اشتعال المواجهات في القدس السبت الماضي، دعت الإمارات، إسرائيل إلى خفض التصعيد في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وأعرب خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، عن قلق بلاده الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة، وبين أنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

كما شدد المرر على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان، كما أكد على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.