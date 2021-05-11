أبوالغيط عن قصف غزة: استعراض بائس للقوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرا أنها تعكس "استعراضاً بائساً للقوة".

ووصف الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة خلال الساعات الماضية وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بـ"عشوائية وغير مسؤولة".

ومحملا إسرائيل مسؤولية التصعيد الحالي، قال أبوالغيط إن "الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، هي التي أدت إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير".

وفي هذا الصدد، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بـ"العمل فوراً على وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وغزة، وفي كافة الأراضي الفلسطينية".

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، شهدت القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى مواجهات هي الأعنف منذ 2017، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أسفرت عن إصابة المئات من الفلسطينيين، وتسعة جرحى في الطرف الآخر.

ومن قطاع غزة، جاء الرد من الفصائل الفلسطينية التي أطلقت بالأمس، عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل مع انتهاء مهلة انسحاب الشرطة الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

من جهتها، ردت إسرائيل على رشقات غزة الصاروخية بقصف جوي طال مناطق متفرقة من القطاع وأسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم نشطاء في حركة حماس، وأطفال، إضافة إلى إصابة العشرات، في أحدث تصعيد ألقى بظلاله على أجواء عيد الفطر.

ولاقى هذا التصعيد إدانات إقليمية ودولية وسط دعوات لخفض التوتر وضبط النفس.