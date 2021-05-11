محصلة جديدة.. غارات إسرائيل تقتل 25 بغزة وإطلاق 300 صاروخ من القطاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة المتواصل لليوم الثاني إلى 25 قتيلا و114 جريحا، فيما أطلقت الفصائل 300 صاروخ من القطاع، بحسب بيانات صادرة من الجانبين.

وظهر اليوم، لقي فلسطينيان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بجروح، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسط غزة.

وأفاد مصدر محلي بأن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا دون إنذار مسبق تجاه شقة سكنية وسط غزة، ما أدى إلى إلحاق دمار شديد بها، وأدى لمقتل مواطنين وإصابة 7 منهم امرأة وطفلتاها.





وفجر اليوم، قصفت الطائرات الإسرائيلية بناية سكنية في غزة، ما أدى إلى مقتل مواطنة ونجلها من ذوي الإعاقة وإصابة آخرين، وفق أحدث معطيات من وزارة الصحة بالقطاع.



وقالت الوزارة إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 25 منهم 9 أطفال وامرأة و114 جريحا.



ومنذ ساعات الصباح حتى الساعة 9 تغ، شنت الطائرات الإسرائيلية ما لا يقل عن 12 غارة استهدفت مواقع وأراضي زراعية وورشة في أرجاء متفرقة من القطاع، بخلاف هجمات أمس.





في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية ارتفاع عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل إلى 300 صاروخ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت لاحق من اليوم أنه قصف 130 "هدفا عسكريا" في غزة، ما أسفر عن 15 قتيلا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.



وأمس، أعلنت إسرائيل إطلاق عملية عسكرية موسعة في غزة تحت مسمى "حارس الأسوار"، لترد عليها الفصائل بالقطاع وتطلق اسم "سيف القدس" على هجماتها الصاروخية.

ويسجل هذا التصعيد في ظل المواجهات الجارية منذ الأسبوع الماضي بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها بخلاف القانون الدولي.



ومنذ الجمعة، شهدت القدس الشرقية عموماً وباحات المسجد الأقصى خصوصاً، مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين هي الأعنف منذ 2017، لكنّ أعنف الاشتباكات دارت الإثنين إذ أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ أكثر من 520 فلسطينياً أصيبوا بجروح، قسم كبير منهم أصيبوا في أعينهم ورؤوسهم، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية سقوط تسعة جرحى على الأقلّ في صفوفها.