بدء تسجيل المرشحين في انتخابات الرئاسة الإيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط تخوف من إقبال ضعيف على الاقتراع، بدأت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في استقبال ملفات المترشحين للرئاسة.

وتستمر عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في البلاد، لمدة 5 أيام.



وحتى الآن تقدم اثنان من المرشحين بطلبات الترشيح؛ أمين عام جبهة مجاهدي إيران وهاب عزيزي، ووزير الاتصالات السابق ورئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة، محمد حسن نامي، بحسب ما أفادت وكالة "فارس" المحلية.

ويثير العدد المتزايد للشخصيات العسكرية التي دخلت أو يرجح دخولها المنافسة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة 18 يونيو/ حزيران المقبل، مخاوف من "عسكرة" السياسة.

وتأمل المؤسسة الدينية في الإقبال بكثافة على التصويت الذي يُنظر إليه باعتباره استفتاء على تعامل القادة مع الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقد يتأثر الإقبال على التصويت باستياء متصاعد من الزيادة الكبيرة في الأسعار، وارتفاع معدل البطالة؛ إذ تعرقل الاقتصاد عقوبات أمريكية أُعيد فرضها على البلاد بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية.

وسيستمر التسجيل للانتخابات خمسة أيام تبدأ بعدها هيئة محافظة للتدقيق، وهي مجلس صيانة الدستور، في فحص المرشحين استنادا لمعايير سياسية ودينية، تقصي في العادة غير المرغوبين لدى المرشد الأعلى الأقرب للتيار المتشدد.

وكان المجلس في السابق قد استبعد العديد من المرشحين المعتدلين؛ فيما لا يمكن للرئيس الحالي حسن روحاني، الترشح بعد أن أمضى فترتي ولاية متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.

ويبلغ عدد الناخبين الإيرانيين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص، منهم مليون و392 ألفا و148 شخصًا يشاركون لأول مرة في الانتخابات، بحسب وكالة "فارس".