(الصحة) الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء بغزة الى 23 شهيدا بينهم 9 أطفال

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة الى 23 شهيدا وإصابة اكثر من مئة اخرين بغارات متفرقة على القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة في تصريح صحفي ان "عدد الشهداء الفلسطينيين اثر الغارات الاسرائيليةارتفع الي 23 شهيدا من بينهم 9 اطفال احدهم انثى في العاشرة من العمر فيما اصيب 107 اخرون بجراح مختلفة".

جاء ذلك عقب استمرار سلسلة الغارات التي شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة من بينها استهداف شقة سكنية في احدى البنايات السكنية في (مخيم الشاطئ) غرب مدينة غزة ما ادى لتدميرها وتضرر المنازل المجاورة وأثار حالة من الرعب بين السكان الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "ان الغارات الإسرائيلية الليلية استهدفت بلدة (جباليا) بأربعة صواريخ تسببت بأضرار جسيمة وانقطاع بالتيار الكهربائي".

وأضافت ان المقاتلات الحربية قصفت موقعا غرب مدينة (خان يونس) جنوب القطاع الى جانب استهداف ارض زراعية شرق المدينة ومن ثم أعادت استهدافها ل(محررة نتساريم) جنوب (حي الزيتون) جنوب مدينة غزة بعدة صواريخ.

وأشارت الى ان الغارات الإسرائيلية استهدفت مخزنا لتوزيع البضائع (بحي تل الهوا) جنوب مدينة غزة ادى الى تدميره بالكامل وذلك بعد غارات متتالية على موقع قرب أبراج سكنية شمال مدينة غزة ما تسبب بتضرر منازل الفلسطينيين المجاورة.

يشار الى ان سلطات الاحتلال أغلقت في وقت سابق بحر قطاع غزة امام الصيادين ومعبر (كرم أبوسالم) التجاري الي جانب معبر (بيت حانون) شمال القطاع في وقت واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية قصفها للبلدات والمستوطنات الإسرائيلية ردا على جرائم الاحتلال الاسرائيلي وقصفها للمدنيين والمباني السكنية.