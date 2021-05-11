جيش الإحتلال الإسرائيلي يقصف 130 هدفا بغزة منذ بدء عملية (حارس الأسوار)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء قصف 130 هدفا بقطاع غزة واستهداف 15 عنصرا من المقاومة الفلسطينية خلال عمليته العسكرية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال افخاي ادرعي في بيان صحفي انه منذ بدء عملية (حارس الأسوار) التي استعدت لها قواته تم قصف اكثر من 130 هدفا وموقعا من شمال وحتى جنوب قطاع غزة وقتل 15 ناشطا من المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها (حماس).

وأضاف ادرعي ان الغارات الجوية التي تشنها طائرات سلاح الجو ترتكز على مواقع انتاج وتخزين صواريخ ووسائل قتالية بالاضافة الى مجمعات عسكرية.

وذكر ان الفصائل الفلسطينية اطلقت 200 صاروخ من قطاع غزة مشيرا الى ان نسبة نجاح منظومة (القبة الحديدية) الدفاعية في اعتراض الصواريخ المنطلقة من القطاع تفوق ال 90 بالمئة.

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ان قيادة الجيش وافقت على استمرار الهجمات ضد قطاع غزة خلال ال 24 ساعة المقبلة.

من جانبها اكدت (حماس) "استمرارها في المواجهة ردا على الجرائم الإسرائيلية حتى يتوقف الاحتلال عن كل مظاهر العدوان والارهاب في القدس والمسجد الاقصى".

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة (حماس) اسماعيل هنية في بيان صحفي عبر مكتبه بغزة ان القدس رسخت ميزان قوة جديدا سياسيا وجماهيريا وميدانيا على المستوى الداخلي والخارجي مؤكدا ان معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير.

يأتي ذلك في وقت واصلت مقاتلات الاحتلال الحربية الإسرائيلية قصفها لعدة مناطق بقطاع غزة أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا واصابة 65 اخرين.

الى ذلك استشهد شاب فلسطيني واصب اخر برصاص مستوطن في مدينة (اللد) بالاراضي المحتلة.

وقال موقع (عرب 48) الاخباري ان مستوطنا أطلق النار على مجموعة من الشبان خلال قمع الشرطة للاحتجاجات التي خرجت نصرة لمدينة القدس المحتلة ورفضا للاعتداءات الإسرائيلية بمدينة القدس.

وشهدت المدن والبلدات العربية في مناطق ال 48 مساء امس تظاهرات حاشدة دعما لمدينة القدس قمعتها شرطة الاحتلال بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت ما أدى الى إصابة العشرات واعتقال اخرين.