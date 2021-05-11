ولي عهد ابوظبي يتلقى رسالة من عبدالله الثاني نقلها رئيس وزراء الأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة شفوية من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، تتصل بالعلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات بما فيه مصالحهما المتبادلة إضافة إلى تطورات الأوضاع في القدس الشريف.



ونقل الرسالة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، خلال استقباله له في قصر الشاطئ في أبوظبي.

وتبادل الجانبان التهاني بقرب عيد الفطر المبارك والأمنيات بأن يكون مناسبة خير وسلام على البلدين وشعبيهما وكل الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.

ونقل الدكتور بشر الخصاونة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الملك عبدالله الثاني بن الحسين وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

من جانبه، حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء الأردني تحياته إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين متمنياً للأردن وشعبها دوام التطور والأمن والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية القوية بين الإمارات والأردن وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي وفي مقدمتها المستجدات في المنطقة العربية والأوضاع في مدينة القدس في ضوء التطورات الأخيرة والعمل المشترك لتعزيز أركان الأمن والسلام في المنطقة.

واستمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الدكتور بشر الخصاونة حول الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها مدينة القدس وتداعياتها، مؤكداً دور الأردن المحوري ومواقفه التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين والحفاظ على هويتها.

وأعرب عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، مؤكداً إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية وأهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.