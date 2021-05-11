شكرا لقرائتكم تركيا استطلاع جديد.. 27% من السكان الأتراك غير قادرين على تحمل الاحتياجات الأساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف استطلاع حديث في تركيا أن حوالي 27% من المواطنين غير قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية، في حين أن 54% آخرين بالكاد يستطيعون تحمل تكاليف الضروريات.

وكشفت دراسة أجراها مركز استطلاعات الرأي Metropoll أن واحدًا من كل 4 أشخاص في تركيا غير قادر على تحمل الاحتياجات الأساسية، بينما يكافح نصف السكان لتغطية نفقاتهم.

"أرشيفية" من أحد الأسواق التركية

قال حوالي 26.6% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يستطيعون تحمل احتياجاتهم الأساسية، بينما قال 53.6% إنهم "بالكاد يستطيعون تحمل احتياجاتهم الأساسية".

فقط 17.2% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يستطيعون "تحمل الاحتياجات الأساسية بشكل مريح".

وتتوافق بيانات Metropoll مع بيانات أبريل الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) التي وضعت 27% من السكان تحت عتبة الفقر.

وأفادت شركة استطلاعات الرأي أن ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم أجاب 26.6% منهم إنهم قادرون على "تحمل الاحتياجات الأساسية بشكل مريح".

بينما قال 25.6% من ناخبي حزب الحركة القومية إنهم يستطيعون تحمل الاحتياجات الأساسية بشكل مريح.

فيما أفاد 8% من ناخبي حزب الشعوب الموالي للأكراد إنهم يستطيعون تحمل الاحتياجات الأساسية بشكل مريح، لكن 42% منهم قالوا إنهم يكافحون من أجل تحمل الضروريات.