شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو ترفض الاتهامات الأمريكية لها بشن هجوم إلكتروني ببرنامج فدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت روسيا، الثلاثاء، الاتهامات الأمريكية بأن مجموعة مقرها روسيا تقف وراء هجوم إلكتروني ببرنامج فدية تسبب في إغلاق أكبر خطوط أنابيب النفط في شرقي الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان «نرفض رفضاً قاطعاً الافتراءات التي لا أساس لها من صحفيين... ونكرر بأن روسيا لا تمارس نشاطاً «خبيثاً» في الفضاء الافتراضي».

والاثنين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن ليس هناك أدلة على ضلوع الحكومة الروسية في الهجوم الإلكتروني على خط أنابيب النفط الأمريكي لكنه أضاف: إن هناك مؤشرات على أن برنامج الفدية (رانسوم وير) موجود «في روسيا».

وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الجهة التي تقف وراء الهجوم الذي استهدف شركة كولونيال بايبلاين على أنها «دارك سايد»، وهي مجموعة غامضة ظهرت العام الماضي وتسعى إلى اختراق وتجميد أنظمة الكمبيوتر لدى شركات وتجبر هذه الشركات على دفع مبالغ مالية لفتحها.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية: إن موسكو دعت مراراً إلى الحوار مع واشنطن فيما يتعلق بقضايا أمن المعلومات الدولية.

وأضافت: إن السفارة اقترحت العام الماضي أن تتواصل الولايات المتحدة بشكل مباشر مع مركز التنسيق الوطني الروسي لحوادث الكمبيوتر لمعالجة تلك القضايا.

وأكدت في البيان الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك أنه «حالياً، ليس لدى السفارة معلومات بشأن طلبات للمساعدة من الجانب الأمريكي».

(أ ف ب)