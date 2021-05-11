شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 8115 إصابة جديدة بكورونا و329 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

سجلت روسيا الثلاثاء 8115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و896842.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 329 مريضاً بكوفيد-19 توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 113976.

وتحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية ببيانات منفصلة وقالت إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل/ نيسان 2020 إلى مارس/ آذار 2021.