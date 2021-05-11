3876 وفاة جديدة بكورونا في الهند و«الصحة العالمية» تحذر

(رويترز)

ارتفع متوسط الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الهند على مدار سبعة أيام إلى مستوى قياسي جديد، وأطلقت السلطات الصحية العالمية تحذيراً من أن السلالة الهندية من الفيروس تشكل مصدراً للقلق على المستوى العالمي.

وقالت وزارة الصحة إن الإصابات اليومية الجديدة في الهند ارتفعت بواقع 329942 حالة بينما زادت الوفيات 3876 حالة. وبلغ إجمالي الإصابات في الهند الآن 22.99 مليون والوفيات 249992.

وتتصدر الهند دول العالم من حيث المتوسط اليومي المعلن لعدد الوفيات الجديدة إذ تشهد ثلث الوفيات العالمية المعلنة يومياً.

وبلغ متوسط الإصابات على مدار سبعة أيام مستوى قياسياً بوصوله إلى 390995 حالة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن سلالة الفيروس التي اكتُشفت للمرة الأولى في الهند العام الماضي أصبحت مصدر قلق عالمي وإن بعض الدراسات تظهر أنها تنتشر بسهولة أكبر.