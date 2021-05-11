شكرا لقرائتكم خبر عن تسعة قتلى في إطلاق نار داخل مدرسة في روسيا ومقتل أحد المهاجمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قتل تسعة أشخاص على الأقل الثلاثاء في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في قازان بوسط روسيا، فيما اعتقلت الشرطة فتى يعتقد أنه من فتح النار، وفق ما ذكرت وكالتا إنترفاكس وريا نوفوستي للأنباء.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن أجهزة الإغاثة حصيلة أولية تفيد عن مقتل ثمانية تلاميذ ومدرّس.

وقتل أحد مطلقَي النار داخل مدرسة في قازان بوسط روسيا، فيما أعتُقل الثاني، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

وقال مصدر في قوات الأمن لوكالة تاس «تمّت تصفية المهاجم الثاني الذي استهدف مدرسة قازان وكان متحصناً في المبنى»، وهو ما أكده مصدر مجهول الهوية لوكالة إنترفاكس.