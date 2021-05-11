شكرا لقرائتكم خبر عن «النداهة» يعيد حنان ترك لجمهورها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

تستعد شركة «Audiomax» للإنتاج الصوتي، لطرح فيلم الإثارة والتشويق «النداهة» في عيد الفطر حصرياً، عبر موقع وتطبيق «Storytel» العالمي.

الفيلم يعيد الفنانة حنان ترك للجمهور، ويشاركها البطولة هاني عادل، في تجربة صوتية مختلفة تدور في جو مشوق مملوء بالإثارة والاستمتاع والترقب والغموض، والفيلم من إخراج خالد المهدي.

تدور أحداث الفيلم في قرية ريفية، ويقدم هاني عادل دور طبيب يحاول كشف غموض مقتل «فريدة» التي تلعب دورها حنان ترك، في أجواء من الرعب والتشويق ولا تخلو من الخيط الرومانسي. والفيلم مستوحى من أسطورة «النداهة» الشهيرة في القصص الشعبية، ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.