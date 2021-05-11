شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتعاون مع مجموعة من المنشدين في ألبوم جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

طرحت شركة «مزيكا»، ألبوم «رمضان» للفنان أحمد سعد، ويضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات التي من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه، وطلب الهداية، والصبر في وقت الشدائد، والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.

وقدم أحمد سعد في الألبوم دعاء منفصلاً وهو «يارب»، كما قدم باقي الأدعية مع عدد من المنشدين، وهم: إيهاب يونس وقدم معه «بتصبّر بيك»، ومع على الهلباوي دعاء «رزقي عليك»، ومع محمود هلال دعاء «الله يا الله»، ومع عبدالله الجولي دعاء «الأذان»، ومع وائل الفشني «بنده عليك». الألبوم من كلمات محمد عبدالحميد، وألحان وتوزيع شريف الوسيمي.