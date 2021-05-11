شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تهنئ القيادة وشعب الإمارات بعيد الفطر السعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج / وام

هنأت القيادة العامة لشرطة دبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، وكافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، دعا الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كافة أفراد الجمهور إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال التواجد في الأماكن السياحية والشواطئ والمراكز التجارية، واتباع إرشادات السلامة العامة والتعليمات ذات الصلة من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، بما يعزز من جهود الوصول إلى مرحلة التعافي.

وأكد الفريق المري استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الفطر من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام.

وحث الفريق المري مستخدمي الطريق على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق، مؤكداً ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام، والتي تخص مستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية، وذلك كي لا تعكر بعض الحوادث الطارئة صفو فرحة العيد.

ودعا أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم وتوعيتهم بضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان في المنازل لتفادي حوادث الحرائق، والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجة العيد، والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس، وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة، معبراً عن أمانيه للجميع بالابتهاج وقضاء إجازة سعيدة بمناسبة عيد الفطر.