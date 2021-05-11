132 فعالية تقود صغار «الشارقة القرائي» للتعرف إلى «الكوميكس»

تخصص الدورة الـ 12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة بين 19 و29 مايو الجاري تحت شعار «لخيالك»، منصة إبداعية لفن «الكوميكس» تنظم خلالها 132 فعالية تتوزع بين 110 ورش و22 عرضاً ترفيهياً فنياً، تقدم فيها مهارات وتقنيات صناعة «الكوميكس» ورسوم «المانغا» اليابانية.

وتستضيف المنصة خلال المهرجان الذي يقام في مركز «إكسبو» الشارقة، عدداً من الكتّاب والمختصين، من لبنان، وبولندا، والمجر، وإيطاليا، وأوكرانيا، في تجربة مشوقة تتيح للأطفال فرصة التعرف إلى هذا الفن، والتدريب على مهاراته التي تدمج بين الرسم والكتابة القصصية.

ومن عروض المنصة، عرض مرئي بعنوان «بحارة الفضاء» يستند إلى فن البوب الآسيوي ورسوم من عالم «المانغا»، وعرض بعنوان «الصراع العظيم»، الذي يسعى لإدهاش الجمهور بأداء احترافي يتخلله عرض «باركور» وألعاب بهلوانية، يكشف للصغار كيف بوسع الجميع أن يكونوا أبطالًا حقيقيين.

وضمن سلسلة الورش التي تستضيفها المنصة، تقام ورشة حول حبكة القصص المصورة، للتعريف بقواعد وأسرار صياغة الحكايات المثيرة للاهتمام ولفت انتباه القارئ، إلى جانب ورشة «أكتب قصتي المصورة» تتناول في 5 خطوات مراحل كتابة قصة مرسومة باليد، يمكن للأطفال من خلالها إجادة إعداد القصص المصورة وتعلم كيفية كتابة السيناريو الخاص بكل قصة.

وفي ورشة عمل تتناول موضوع بناء الشخصيّة الشريرة في قصص «الكوميكس»، يطّلع المشاركون على صور مرجعيّة مطبوعة لمجموعة من شخصيات القصص العالمية الشهيرة، لتحفيزهم على رسم الشخصيات والمواقف المبتكرة من خيالاتهم.

وتستهدف ورشة «كيف تكتب نصاً» تعليم الأطفال كتابة سيناريوهات وحوارات من وحي خيالهم لمقاطع مصورة جاهزة، بالإضافة لورشة أخرى حول الإخراج الفني يتعرف خلالها المشاركون إلى تخطيط ورسم الصفحات لإتقان مبادئ الإخراج الفني للقصص، في حين تبين ورشة «تصميم الخلفيات» الطرق العديدة لتصميم خلفيات مشاهد القصص المصورة، وتعرف بأساسياتها الضرورية.

ويتعرف الجمهور من خلال ورشة «تعبيرات» إلى رسم مشاعر مختلفة على وجوه الشخصيات، ضمن تمرينات لخطوات الرسم التعبيري وابتكار شخصيات تعبر عن الانفعالات المختلفة، كما يتعلم الأطفال كيفية بناء شخصيات الأبطال الخارقين في ورشة تفاعلية بعنوان «الأبطال الخارقون».