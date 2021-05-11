شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مهرجانات سينمائية مصرية تواجه أزمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: سيد محمود

تواجه أربعة مهرجانات سينمائية في مصر؛ هي: «الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة»، و«أسوان لسينما المرأة»، و«الإسكندرية للسينما الفرنكوفونية»، و«شرم الشيخ السينمائي»، أزمة شديدة بعد قرار تأجيل أي فعاليات أو مهرجانات إلى حين صدور قرارات جديدة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما مثل صدمة لهذه المهرجانات؛ إذ كان من المقرر أن تقام فعاليات مهرجان الإسماعيلية خلال الفترة بين 19 و26 مايو/ أيار الجاري، وهو ما يتعارض مع الفترة التي حددها مجلس الوزراء في قراره بحظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أي منشآت، وهناك أيضاً شكوك حول إقامة الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التى كان من المقرر إقامته خلال الفترة من 28 مايو/ أيار إلى 3 يونيو/ حزيران المقبل. ونفس الأمر ينطبق على الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي والتي كان من المقرر أن تعقد من 26 يونيو إلى 1 يوليو المقبل، وأعلن عن إهدائها للمخرج داوود عبد السيد.

من المهرجانات التي تنتظر قراراً بعودة النشاط، «الإسكندرية للسينما الفرانكفوني»، وكان من المقرر أن تقام دورته الأولى في الفترة من 18 وحتى 23 يونيو/ حزيران المقبل، برئاسة الفنان سمير صبري.