شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات وإذاعات الشارقة.. بهجة وفرحة في عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بقنواتها وإذاعاتها، جمهورها من مختلف أنحاء العالم فرحة حلول عيد الفطر المبارك، وتقدّم مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية ذات المضامين المتميزة التي تثري معارف وأذواق جميع أفراد العائلة.

ويطل تلفزيون الشارقة على متابعيه صبيحة العيد عبر برنامجه «صباح الشارقة»، ليعايد جمهوره على طريقته الخاصة، ويرافق متابعيه بحلقات استثنائية أول أيام العيد تقدمها عليا المنصوري وأمل محمد، من بيت الحكمة، يتخللها عرض مجموعة من الفقرات المتنوعة والتقارير الخاصة التي ترصد أجواء العيد في الإمارة، وتعرّف بصناعة الحلوى والأزياء التقليدية، وتستضيف اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، ومصممة المجوهرات عزة درويش القبيسي، وموزة خميس الدهماني المتخصصة بالتراث، وغيرهم.

ويستضيف البرنامج في ثاني أيام العيد الفنان الكويتي سعد الفرج، الذي يفتح صفحات من مسيرته المملوءة بالإنجازات، إلى جانب العديد من الشخصيات الفنية والمجتمعية، كما يقدّم البرنامج مجموعة من الفقرات المتنوعة مثل «وقتك لطفلك للعيد» التي يتم خلالها تصوير العديد من الأماكن الترفيهية لقضاء إجازة العيد للأطفال، وأخرى تعرّف بأحدث الأفكار الخاصة بتصميم مداخن البخور. والجمهور على موعد في ثالث أيام العيد مع العديد من الفقرات والضيوف، أبرزهم عبدالله بن سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، والرحالة والمغامر الإماراتي مهند سليمان اليحيائي، وفي الوقت ذاته تقدم القناة فقرات متنوعة تطرح أفكاراً فنية لتنسيق الزهور، والتعريف بالأماكن السياحية في الإمارة.

وبما يعرّف بالعروض والخصومات، ويفتح المجال للتفاعل مع الجمهور بشكل حيّ ومباشر، تعرض القناة في ثاني وثالث أيام العيد برنامج «مهرجان رمضان الشارقة» الذي يقدّم للجمهور بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومن قلب المركزين التجاريين «صحارى» و «سيتي سنتر الزاهية» العديد من السحوبات على قسائم شرائية وتوزيع الهدايا من خلال طرح المسابقات والأسئلة الخفيفة والمتنوعة، كما يتم السحب على سيارة خلال ثاني أيام عيد الفطر وسيارتان في ثالث أيام العيد.

وتقدم قناة الشارقة لمشاهديها نخبة من الأفلام الأجنبية العائلية، ويستمتع الجمهور بفيلم «The Adventures of Roborex»، الذي يروي قصة تعلق فتى بكلبه الآلي، وفيلم «A little Game»، الذي تدور أحداثه حول فتاة متعلقة بلعبة الشطرنج، وفيلم «A Sunday Horse» الذي يسلط الضوء على معنى الوفاء والتحدّي لمتسابقة تتجاوز الصعاب لتحقيق طموحاتها. ويستمتع المشاهدون بقائمة طويلة من الأعمال السينمائية العربية والأجنبية، التي تضمّ «One chance»، و«Bekas»، و«عنتر ابن ابن ابن ابن شداد»، و«فص ملح وداخ»، و«خير وبركة»، وغيرها.

وبما يأخذ الجمهور نحو جماليات المسرح، تعرض القناة المسرحية الكويتية «مسرحية 2021» التي تكشف عن أمر غامض، لأشخاص استيقظوا ووجدوا أنفسهم يأكلون بعضهم بعضاً فما الذي حصل لهم؟ ويزيّن العيد بأجوائه العديد من البرامج الرئيسية في القناة، إذ يستمتع الجمهور بمتابعة مظاهر العيد خلال برامج «أماسي»، و«ورقات»، و«كأس المعرفة»، و«في الشارقة»، إلى جانب «معاً أصدقاء»، و«سمّار» و«على ذوقك» الذي يقدم العديد من الوصفات الشهية خلال العيد.

جوائز قيمة

جمهور الرياضة على موعد مع مفاجآت خلال العيد عبر شاشة قناة الشارقة الرياضية، إذ تبثّ العديد من البرامج والتغطيات التي تتخللها تقديم جوائز قيمة، ويحظى عشّاق الساحرة المستديرة بفرصة الاستمتاع بمشاهدة التغطية الاستثنائية لنهائي بطولة «كأس رئيس الدولة»، إلى جانب العديد من الفقرات الجماهيرية التي تمنح جوائز نقدية قيّمة عبر برنامج «ملاعبنا» الذي يطل على جمهوره برفقة مذيعي برنامج «واحد من الثلاثة» الذين يرافقون الجمهور بجوائز نقدية وعينية من مختلف الأماكن السياحية في الإمارة والدولة. ويستضيف البرنامج نخبة من ألمع نجوم الفريقين المتواجدين في اللقاء النهائي للكأس، إضافة إلى تغطية تجهيزات الاتحاد للحدث الكروي الذي يشهد عودة الجماهير للمدرجات بعد غياب عام كامل، كما تقوم القناة ببث أكثر من 27 مباراة نهائية في أوقات مختلفة، لترصد القناة الحدث لحظة بلحظة وتنقل عبر شاشتها نبض الجمهور وتفاعله.

ذكريات

تتزيّن شاشة قناة «الوسطى من الذيد» بأجواء العيد، وتقدم لمشاهديها مجموعة من البرامج المتنوعة، ونخبة من الأعمال السينمائية والمسرحية التي تبثّ طيلة أيام الفطر المبارك، وتعرض حلقات خاصة من البرنامج الصباحي «يوميات الوسطى» تحت عنوان «عيدكم مبارك»، تتخلله لقاءات مع شخصيات من أبناء المنطقة الذين يتحدثون عن ذاكرتهم في العيد ما بين الماضي والحاضر. وتقدم القناة برنامج «فرحة العيد» الذي تسترجع من خلاله ذكريات العيد وخصوصيته لدى أهل البادية، عبر استضافة مجموعة من الرواة والشعراء من أبناء المنطقة الوسطى، إضافة إلى سلسلة من البرامج والتقارير التي ترصد من خلالها نبض العيد وأجوائه في المنطقة.

وتشارك قناة «الشرقية من كلباء» جمهورها فرحة العيد عبر سلسلة من البرامج الأعمال التلفزيونية، وتطل عليهم ببرنامجي «عيدكم مبارك»، و«فرحة العيد»، والبرنامج السياحي «وجهة» الذي يعرّف بأهم المعالم السياحية والأثرية المهمة في المنطقة رفقة نخبة من النجوم الذين يستضيفهم الفنان الإماراتي عبدالله سعيد بن حيدر، كما تقدم القناة برنامجها «السوق القديم» الذي يطرح مسابقات من السوق القديم في مدينة خورفكان.

تغطية استثنائية

ترافق إذاعة الشارقة مستمعيها خلال العيد بباقة من البرامج أبرزها «فرحة العيد» التي تعايد من خلاله الإعلامية عائشة الحمودي، وتشاركها في التقديم الطفلة مزنة نجيب والطفل عبدالعزيز العامري، أطفال الإمارات وتصطحبهم في جولة تطرح من خلالها العديد من الأسئلة التي تثري معارفهم ومخزون معلوماتهم، إلى جانب برنامج المسابقات الجماهيري «رصيدك بيدك»، الذي يقدمه الإعلامي سلطان الشامسي، كما تقدم برنامج «عصرية العيد» الذي يستقبل فيه المذيعان يوسف الحمادي وهزاع الشحي مكالمات المتصلين ويشاركانهم فرحة العيد، إلى جانب برنامج المسابقات «العيد يانا» من تقديم جمال السميطي، والفنان مرعي الحليان.

وتقدم إذاعة «بلس 95» الناطقة باللغة الإنجليزية لمستمعيها أول أيام العيد تغطية استثنائية على مدار 4 ساعات متواصلة من 12 ظهراً وحتى 4 عصراً يشارك فيها جميع المذيعين العاملين لديها ليقدموا التهاني الخاصة بالعيد، ويناقشوا آلية الاحتفالات هذه السنة، خاصة في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وتتم مشاركة الجمهور فرحة العيد، يرافقها بثّ رسائل توعوية والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ويتخللها بثّ موسيقي خاص يتناسب مع أجواء الاحتفالات التي ستمنح التغطية إيقاعاً خاصاً للفرح.