سقوط صواريخ على مدينة عسقلان المحتلة وإصابة 26 مستوطنًا إسرائيليًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 26 شخصًا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان المحتلة.

وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست، أن قيادة الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال أغلقت المجالس المحلية، في دائرة نصف قطرها 40 كيلومترًا من قطاع غزة، وحظرت التجمعات العامة، وتعليق حركة القطارات والمدارس داخل المدينة.

واستشهد 24 فلسطينيا منهم 9 أطفال وامرأة وأصيب 106 آخرون في الغارات الإسرائيلية، منذ أمس الإثنين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثتي أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد قصف بناية سكنية غربي غزة.

وكانت إسرائيل أعلنت إطلاق عملية "حارس الأسوار" على عملياتها في قطاع غزة، في حين أعلنت الغرفة المشتركة للمقاومة اسم معركة "سيف القدس" على الهجمات الصاروخية التي تشنها.