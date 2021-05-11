شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محافظات جديدة تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى 21/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن السنة المالية الجديدة 2021/2022 ستشهد انضمام 5 محافظات جدد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تنضم محافظتى الأقصر والإسماعيلية خلال الشهور الأولى ببداية العام المالى، على أن تنضم محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس قبل نهاية العام المالى.

واستعرض المهندس حسام صادق اختصاصات الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل اختصاصات الهيئة، موضحا أنها هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء ومسئوليتها هى تمويل شراء الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل فصل تقديم الخدمة عن تمويلها وتقديمها، وبالتالى دور الهيئة هو ضمان استمرار التمويل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة.

وأوضح صادق أن القانون نص على أن يتم تطبيق المنظومة عبر 5 مراحل على مدار 15 عام بدءً من أول يوليو 2018، ثم صدرت توجيهات رئاسية بالانتهاء من تطبيقات المنظومة بالكامل خلال 10 سنوات فقط، لافتا إلى أن المرحلة الأولى بدأت فى نوفمبر 2019، وتضم محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، ومدتها 3 سنوات، لافتا إلى أنه تم تطبيق المنظومة بالكامل بمحافظة بورسعيد وتعمل حاليا بنسبة 100%.

وبدوره أشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مدة المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء ولم يتم تطبيق المنظومة إلا فى محافظة بورسعيد فقط، وأوضح المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن السنة المالية الجديدة 2021/2022 ستشهد انضمام 5 محافظات جدد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تنضم محافظتى الأقصر والإسماعيلية خلال الشهور الأولى ببداية العام المالى، على أن تنضم محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس قبل نهاية العام المالى.