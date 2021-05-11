غلق الشواطئ والحدائق.. توجيهات وزير الداخلية إلى القيادات الأمنية خلال عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عقد وزير الداخلية محمود توفيق، اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.

في بداية الاجتماع، قدَّم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية.

وأضاف عبر "الفيديو كونفرانس" مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

ووجه وزير الداخلية بتكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومنع ارتيادها من قِبل المواطنين، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، مؤكدًا أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم ، ومن هذا المنطلق فإن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجه إلى أهمية مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في دعم ومساندة الجهود التي يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.

وشدد "توفيق" على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

كما أكد وزير الداخلية على التواجد الأمنى الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات ، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمني للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.