أرادت القضاء على الحشرات فاحترقت.. النيابة تصرح بتشريح جثة ربة منزل توفيت في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صرحت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة ربة منزل توفيت حرقًا داخل مسكنها، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

كما استدعت النيابة أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم حول الحادث.

وكانت قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من الأهالي بوفاة ربة منزل نتيجة حريق داخل شقتها بالمشروع الأمريكي في حلوان، إذ قامت بسكب كمية من المبيد الحشري مخلوط بكمية من البنزين على أرضية المطبخ، أثناء اشتعال البوتاجاز، فاشتعلت النيران بجسدها، وتوفيت إثر إصابتها.

وقال زوج المتوفاة إن الحريق نشب بعدما خلطت زوجته المبيد الحشري بالبنزين ثم قامت برشه أثناء اشتعال البوتاجاز فاحترقت.