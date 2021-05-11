الهلال الأحمر الفلسطيني : أكثر من 180 إصابة في مواجهات القدس

اسماعيل عبد الحي - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الإثنين، عن وقوع 180 إصابة خلال المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى وبالبلدة القديمة، بينها حالة خطرة.

وقال الهلال الأحمر في بيان "أكثر من 180 إصابة خلال مواجهات مع قوات الإحتلال في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، وهناك أكثر من 80 إصابة تم نقلها إلى مستشفيات المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال الأحمر".

وأكد الهلال الأحمر أنه حتى اللحظة، هناك إصابة واحدة خطيرة جدا تم إيصالها بجهاز التنفس الإصطناعي.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة عدد من مسعفيه خلال المواجهات.

وتجددت المواجهات اليوم الإثنين، داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية التي إستخدمت القنابل المسيلة للدموع وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

المصدر: RT