وزيرة الصحة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف “شلال الدم”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:11 صباحاً - منذ 31 دقيقة

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها في قطاع غزة لتلبية أي احتياجات قد تنجم عن هذا “العدوان الإسرائيلي الغاشم”.

وقتل 24 فلسطينيا بينهم 9 أطفال إضافة لعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين في قطاع غزة خلال أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب RT