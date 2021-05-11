إسرائيل تستدعي الاحتياط.. وتحشد قواتها في محيط غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، الثلاثاء، عن استدعاء 8 فرق من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، كما نشر الجيش الإسرائيلي المزيد من فرق المدفعية في محيط قطاع غزة، الذي شهد تصعيدا في الساعات الأخيرة أسفر عن مقتل 24 فلسطينيا في عشرات الغارات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف أكثر من 150 موقعا لحركة حماس في قطاع غزة الليلة الماضية، في وقت أحصت إسرائيل إطلاق أكثر من 250 صاروخا من غزة باتجاه جنوب ووسط إسرائيل في الليلة الأولى من التصعيد.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، بأن أكثر من 200 صاروخ أُطلق من غزة منذ الاثنين، موضحا أن نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض أكثر من 90 بالمئة منها.

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان صحفي: “قررنا أن نستمر ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى”.

وتابع: “معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبت غزة النداء”.

ومنذ الجمعة، تشهد مدينة القدس المحتلة عموماً وباحات المسجد الأقصى خصوصاً، مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين هي الأعنف منذ 2017، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.