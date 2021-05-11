أمريكا ترحب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان حركة طالبان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة العيد هذا الأسبوع وتحثها على تمديد وقف إطلاق النار مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وأضاف برايس أن الولايات المتحدة أدانت الهجوم على مدرسة للفتيات في العاصمة الأفغانية كابول يوم السبت، لكنها ما زالت تتحرى هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وتابع أن تنظيم داعش نفذ هجمات مماثلة.

وأثار الهجوم المخاوف من تدهور الوضع الأمني قبل الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن لانسحاب القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر (أيلول)، ونفت طالبان مسؤوليتها عن هجوم السبت.

وقال برايس: "ندعو طالبان والقادة الأفغان إلى المشاركة بجدية في عملية السلام الجارية لضمان أن يتمتع الشعب الأفغاني بمستقبل خال من الإرهاب والعنف الأحمق".