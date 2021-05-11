شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا .. 8115 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 8115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و896842.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 329 مريضا بكوفيد-19 توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 113976.

وتحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية ببيانات منفصلة وقالت إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل 2020 إلى مارس2021